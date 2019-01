Detenuti a lavoro per riparare le strade: via al progetto "Mi riscatto per Roma"

Detenuti al lavoro sulle strade di Roma. Ha preso il via questa mattina dal quartiere di Torre Spaccata, nel municipio VI, il progetto "Mi riscatto per Roma", che ha come obiettivo il reinserimento socio-lavorativo dei denutit, portato avanti da Roma Capitale e ministero di Giustizia con il coinvolgimento della Casa circondariale di Rebibbia.

In 24 sono stati impegnati su via Mario Lizzani e via Ermanno Ponti per lavori di manutenzione, dal rifacimento della segnaletica orizzontale alla pulizia delle caditoie, fino alla sistemazione delle sedi stradali. A supportarli il personale di Autostrade per l'Italia, con cui il Campidoglio nei mesi scorsi ha firmato un protocollo.

La concessionaria autostradale ha formato i detenuti per un periodo di tre mesi, fornendo l'equipaggiamento e la strumentazione necessaria per realizzare le attività su strada. Nelle prossime settimane sono previsti ulteriori interventi (10 in tutto) nei Municipi VI, XI XIII, dal Quartaccio all'Aurelio passando per Corviale. Francesco Delzio, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Autostrade per l'Italia: "Dopo tre mesi di formazione per 100 ore procapite realizzata da Autostrade per l'Italia, che ha fornito anche l'equipaggiamento e la strumentazione necessaria, prende il via il progetto nato dalla collaborazione tra Roma Capitale, ministero della Giustizia e la concessionaria autostradale per il reinserimento socio-lavorativo attraverso opere di pubblica utilità rivolto ai detenuti della Casa circondariale di Rebibbia".

Queste le strade interessate: via Poggio Verde, via Giuseppe Partini, via Luigi Ferretti, viale dei Romanisti, via Vinovo, via del Quartaccio, via di Valle Aurelia.

