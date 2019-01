Ingoia un cellulare e per un mese non dice nulla: la scoperta dopo una radiografia

Ha ingoiato un telefono e per un mese, malgrado i malori continui, non ha detto nulla a nessuno. È successo nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo, un 49enne napoletano detenuto per reati comuni, quando ha capito che stava per scattare una perquisizione della Polizia Penitenziaria.ha ingoiato il telefonino cellulare di 8 per 2 centimetri che era riuscito a portare illecitamente in cella.

Napoli, detenuto ingoia cellulare e inizia a sentirsi male

Nel giro di qualche ora il detenuto ha iniziato a sentirsi poco bene e con il passare dei giorni i malori sono aumentati: vomito, diarrea e dolori addominali.

Il detenuto è stato così portato in infermeria, dove è rimasto per circa un mese. Fino a quando, a causa dell'ennesimo malore, è stato trasferito all'Ospedale del Mare per esami più approfonditi.

La scoperta dei sanitari dopo una radiografia

Qui, nel nuovo nosocomio di Napoli Est, è stato sottoposto ai controlli dai quali è emerso che nello stomaco c'era un telefonino cellulare. Il detenuto è stato operato in laparoscopia e, secondo quanto riferisce il "Il Mattino" è fuori pericolo. Il quotidiano con sede a Napoli ha pubblicato anche una foto della radiografia effettuata dai sanitari: nell'immagine si vede chiaramente un corpo estraneo all'interno dello stomaco.