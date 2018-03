Difendono la loro amica dai bulli, due ragazzi presi a calci e pugni fuori dalla scuola

Quando hanno visto la loro compagna finire per l'ennesima volta nel mirino dei bulli, hanno deciso di intervenire. Si sono messi in mezzo tra la vittima e il gruppetto, chiedendo di smetterla. Ma alla fine, come gli aggressori gli avevano promesso, ad avere la peggio sono stati proprio loro.

Due ragazzi di quindici anni, entrambi studenti della scuola media di via Matteotti ad Assago, sono stati aggrediti e picchiati da cinque loro coetanei, alunni dello stesso istituto. Nei giorni scorsi, come racconta Francesca Santolini su "Il Giorno", le due vittime sarebbero intervenute in difesa di una compagna di classe che da tempo ormai sarebbe finita nel mirino dei cinque.

Dopo l'ennesimo insulto all'adolescente, i due 15enni avrebbero cercato di difendere l'amica e i bulli, per tutti risposta, avrebbero promesso ai ragazzi "Ci vediamo fuori". Al suono della campanella, la promessa si è trasformata in realtà e il branco si è scagliato contro i ragazzini, colpiti con calci e pugni al volto e al corpo.

A fermare l'aggressione è stato un genitore di uno dei ragazzi picchiati, che è intervenuto quando ha visto la rissa senza neanche sapere che suo figlio fosse coinvolto.

I padri dei due 15enni si sono già presentati dai carabinieri per presentare formale denuncia e ora saranno i militari a ricostruire l'accaduto, concentrandosi anche sugli episodi di bullismo ai danni della compagna di classe delle vittime.

