A 15 anni scompare da casa, ore d'ansia per Diletta: i genitori lanciano un appello sui social

Sono ore d'ansia per i familiari di Diletta Ricapito, la 15enne scomparsa dal pomeriggio di ieri nella zona del Divino Amore, a sud di Roma.

Diletta, studentessa del liceo linguistico Peano, è uscita di casa ieri pomeriggio. Poi il nulla. La ragazza ha lasciato un biglietto prima di far perdere le proprie tracce. "Scusatemi per tutto. Vi amo". Il genitori hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri mentre sui social è partito un appello, condiviso da centinana di utenti nel giro di poche ore. Papà Roberto ha ricevuto già alcune telefonate di cittadini che dicono di aver avvistato Diletta, una in particolare ha indicato la presenza della ragazzina alla fermata della metro Eur Fermi.

Chiunque avesse informazioni su Diletta Ricapito può contattare i genitori ai seguenti recapiti telefonici: 3932410078 oppure 3474022915. In alternativa è possibile chiamare le forze dell'ordine al Numero Unico per le Emergenze 112.

