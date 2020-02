L'ascensore della metro è guasto, padre costretto a prendere in braccio la figlia disabile

L'ascensore della metropolitana non funziona e così un padre è stato costretto a prendere in braccio la figlia disabile sulle scale mobili che dalla banchina portano in superfice, lasciando al piano la sedia a rotelle.

Succede a Torino, nella stazione di Vinzaglio. La scena è stata ripresa in un video diffuso dal consigliere regionale Silvio Magliano. "A segnalare il guasto, nessun cartello, nessuna indicazione, nessuna comunicazione. Niente di niente. Evidentemente è questa l'attenzione che questa Città dimostra di avere per le persone con disabilità - scrive Magliano - Da quanto tempo l'ascensore è guasto? Corrisponde al vero quanto mi è stato riferito, cioè che questa situazione va avanti da prima di Natale? In che tempi pensiamo di ripristinare il normale funzionamento dell'ascensore? Perché il guasto non è stato segnalato all'utenza? Quando pensiamo di rimediare? Non sappiamo che un guasto di questo tipo non prontamente segnalato è un disagio peggiore di una barriera architettonica nota?".

L'azienda del trasporto pubblico torinese, la GTT, ha chiesto scusa ai due sfortunati protagonisti di questa vicenda. Qualche ora fa è stata comunicata la riapertura dell'ascensore di Vinzaglio.