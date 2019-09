Disabile fa la spesa al supermercato, esce e viene investito: morto

Non ce l'ha fatta, purtroppo. L'anziano disabile di 85 anni investito lo scorso sabato 7 settembre all'ora di pranzo all'uscita del supermercato Carrefour di Corso Monte Cucco a Torino, dove aveva appena fatto la spesa, è morto nella notte di oggi all'ospedale Cto. Troppo gravi le ferite che ha subìto: i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Disabile investito a Torino all'uscita del supermercato: è morto

L'uomo era a bordo della sua carrozzina elettrica quando è stato investito. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada. Era stato travolto insieme alla carrozzina e poi soccorso dai sanitari del 118 che lo avevano portato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cto di Torino. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Il conducente della Maserati Levante che lo aveva travolto rischia di essere indagato per omicidio stradale, scrive TorinoToday. La polizia locale sta ancora facendo tutti gli accertamenti necessari sull'incidente.