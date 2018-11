In sosta col disco orario "a motore": multa salata per un automobilista

Pensava di aver trovato il sistema perfetto, quello che gli consentiva di lasciare parcheggiata l'auto e andarsene per tutto il tempo che voleva senza preoccuparsi della sosta. Ma i vigili della polizia municipale di Foinano della Chiana, in provincia di Arezzo, hanno notato qualcosa e hanno scoperto tutto e così un automoblista si è visto comminare una multa molto sala.

L'uomo aveva lasciato la sua Ford in sosta in piazza Fra' Benedetto, esponendo in bella vista un disco orario "taroccato", che grazie a un meccanismo a batteria "scorreva" all'infinito, come un orologio. I vigili, durante un controllo nel parcheggio della zona la cui sosta è consentita per un'ora, hanno notato il disco orario diverso dai modelli ordinari e, quando è arrivato il conducente, gli hanno chiesto di poterlo visionare. Sul retro era installato un meccanismo a batteria che faceva ruotare il disco come un orologio, spostando l’orario di arrivo per lasciare così in sosta il veicolo senza limiti di tempo e senza incorrere in sanzioni al Codice della Strada.

I vigili urbani hanno quindi sequestrato il disco orario e hanno contestato con verbale la violazione art. 157 del Codice della Strada: