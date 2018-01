Si getta in mare dopo una lite col fidanzato: 30enne dispersa ad Albenga

Stavano trascorrendo una serata in una discoteca del lungomare di Albenga quando una trentenne, A. P. originaria dell'Alessandrino, ha iniziato a discutere con il fidanzato per poi gettarsi in mare.

Stando a quanto raccontato da alcuni amici alla polizia, il litigio si è fatto sempre piaciuto acceso, e a un certo punto la trentenne si è diretta verso l’uscita del locale notturno, è scesa sulla spiaggia e si è gettata tra le onde. A nulla sono valsi i tentativi di un addetto alla sicurezza della discoteca di raggiungerla: il mare era troppo agitato, e nel giro di pochi minuti di lei si sono perse le tracce.

L’allarme è scattato intorno alle 23, lanciato proprio dal compagno e dagli amici della donna: sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e sommozzatori arrivati da Genova.

Come ricostruisce Genova Today dopo una breve pausa durante la notte, nelle prime ore della mattinata le ricerche sono proseguite, ma a pomeriggio inoltrato non avevano ancora dato esito positivo, e per la donna si teme il peggio: la corrente, la notte di San Silvestro, era forte, e la temperatura dell’acqua molto bassa.