Dispersi sul Monte Bianco: recuperato il cadavere di Luca, individuati anche Elisa e Alessandro

È stato ritrovato morto Luca Lombardini, il 31enne di Orbassano disperso sul Monte Bianco insieme alla fidanzata Elisa Berton e al fratello minore Alessandro.

Il corpo, recuperato dai soccorritori della géndarmerie di Chamonix e della guardia di finanza di Courmayeur e Bardonecchia, era in fondo a un crepaccio nella zona della Petite Aiguille Verte.

Gli stessi soccorritori hanno individuato la posizione degli altri due escursionisti, verosimilmente morti anche loro, al fondo di un crepaccio, ma non sono ancora stati né visti né raggiunti. I tre avrebbero comunque fatto un volo di 350 metri e potrebbero essere stati travolti da diverse pietre. E' possibile che le operazioni di recupero si interrompano nuovamente.

I tre erano verosimilmente legati in cordata. Dal corpo di Luca partiva una corda che però, al momento, i soccorritori non sono riusciti a seguire in quanto le condizioni per continuare erano completamente proibitive a causa della continua caduta di pietre.

La notizia su TorinoToday