Adesso certificati e documenti si possono fare anche in edicola

Ci sono sempre meno edicole: è più evidente in alcune città piuttosto che in altre, ma la crisi ha colpito duro il settore. Ma forse il futuro può riservare sorprese e nuovi servizi. Ad esempio, dalla prossima settimana anche in edicola si potrà richiedere lo stato di famiglia, il certificato di nascita, quello di residenza e altri documenti ad oggi emessi dagli uffici di anagrafe e stato civile. Lo ha deciso la Giunta comunale di Torino che questa mattina ha dato l'ok alla delibera che, in base a una convenzione da sottoscrivere con la Città, autorizza gli edicolanti a stampare certificati per i propri clienti.

Certificati e documenti anche in edicola

Nelle rivendite di giornali, dunque, utilizzando il portale TorinoFacile.it e attraverso il riconoscimento del cittadino con le credenziali TorinoFacile, oppure quelle di SPID, Carta di Identità elettronica, Tessera Sanitaria, o di altro strumento con certificato digitale, sarà possibile accedere ad una serie di servizi della pubblica amministrazione, tra i quali l'emissione e la stampa di certificati di anagrafe e stato civile, specificandone l'uso, come richiesto dalle norme di legge in materia.

Per il rilascio e la stampa dei certificati il richiedente pagherà all'edicolante, per ogni documento, 2 euro 50 centesimi, a cui eventualmente si aggiungerà il costo della marca da bollo da 16 euro per i documenti richiesti in carta bollata.

Secondo alcuni dati aggiornati al 2018 sono circa 26 mila le edicole rimaste in Italia contro le 40 mila del passato. Le edicole stanno scomparendo e il fenomeno è in atto da tempo: chissà se i nuovi servizi prenderanno piede, a Torino e altrove, e daranno ossigeno agli edicolanti che ancora resistono e ogni giorno alzano la serranda.