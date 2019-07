Omicidio Savona, caccia al killer in tutta Italia: Deborah freddata nel locale pieno di gente

E' caccia al killer. Sono state estese in tutta Italia le ricerche di Domenico Massari, il 54enne che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie Deborah Ballesio, 40anni, a Savona all'interno dei Bagni Acquario di via Nizza. A breve il vertice in procura a Savona per fare il punto sulle indagini legate all'omicidio.

L'omicidio sabato sera: l'uomo ha sparato alla ex mentre la donna, animatrice, stava lavorando all'interno del ristorante durante una serata di karaoke, davanti al pubblico che si trovava nel locale. I colpi sono stati esplosi a bruciapelo: la donna è morta dopo un'ora di tentativi di rianimazione. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre 3 persone, tra cui una bambina di 3 anni.

Deborah Ballesio, uccisa ai Bagni Acquario di via Nizza a Savona

Ieri sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, le indagini sulla ricostruzione sono affidate alla questura. Massari, scappato subito dopo aver sparato, è ancora in fuga. L'uomo risulta senza fissa dimora, pur avendo una residenza stabile, da quando era stato scarcerato dopo aver scontato 2 anni di carcere. Era stato condannato per stalking, nei confronti della ex, e per aver incendiato il suo locale, in Valbormida nell'entroterra savonese.

Deborah Ballesio è stata freddata davanti a tanti testimoni: il locale era pieno, la donna stava animando un pianobar. L'omicida è uscito dal buio, dalla spiaggia, e ha fatto fuoco subito. Le altre persone rimaste ferite non avrebbero rapporti di parentela con la vittima. Secondo le prime ricostruzioni della notte, l'uomo potrebbe aver sparato con una pistola a tamburo, sulla scena non sarebbero stati infatti ritrovati i bossoli. Massari è armato e pericoloso.