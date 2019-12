Domenico non ce l'ha fatta: ha perso la battaglia contro una malattia senza nome (e senza cura)

E' morto Domenico Morsillo, il papà di 37 anni di San Severo, in provincia di Foggia, da tempo affetto da una malattia neurologica misteriosa, di cui ancora non si conosce il nome. Per lui, padre di due bambini di due e tre anni e mezzo, si erano mobilitati in tanti. Ci ha creduto fino in fondo sua moglie Marianna, che anche attraverso FoggiaToday aveva chiesto aiuto con un appello. E ci avevano sperato gli amici del Piccolo Teatro di Foggia che avevano lanciato una raccolta fondi sui social, per tentare l'ultima carta: una cura che sarebbe giunta dall'Arizona, negli Stati Uniti.

Morto Domenico Morsillo, il papà di San Severo affetto da una malattia misteriosa

A Domenico Morsillo però, purtroppo, è mancato il tempo. Da tre anni, infatti, i coniugi di San Severo erano alla disperata ricerca di una diagnosi alla malattia neurologica che ha colpito Domenico. Una patologia che, non avendo un nome, non ha mai avuto una cura specifica.

"La malattia provoca micro sanguinamenti nel sistema nervoso centrale che pian piano hanno causato sempre più danni neurologici. Nell’ultimo mese la situazione si è ulteriormente aggravata e qui in Italia i medici non proseguono con le ricerche, tanto che ci hanno mandato in una struttura hospice perché è stato necessario praticargli la tracheostomia ed è bloccato anche nella parte superiore ed alimentato tramite sondino. Domenico è vigile e cosciente, ma tanto debilitato", aveva spiegato la moglie. L'ammontare della raccolta fondi verrà destinato alla famiglia.