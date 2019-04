Lei vuole lasciarlo, lui l’aggredisce alle spalle pugnalandola al collo: arrestato per tentato omicidio

Non accettava che la relazione fosse giunta al termine, così ha aggredito la donna alle spalle mentre stava facendo le pulizie in camera da letto e l’ha pugnalata al collo. Le grida hanno richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno poi dato l’allarme e fatto intervenire le forze dell’ordine.

L’uomo, un 45enne, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I fatti ieri intorno alle 13, nel quartiere Bravetta, periferia ovest di Roma.

Sul posto gli uomini della polizia, richiamati dai vicini di casa della coppia, che sono intervenuti in casa sfondando la porta. Una volta arrivati, gli agenti si sono trovati davanti pavimenti e pareti sporchi di sangue, coltelli da cucina troncati in due. La donna, un 42enne congolese, era riversa su una poltrona, cercando di tamponare alla meglio le ferite profonde sul collo mentre l’uomo, in stato di shock e con lo sguardo perso nel vuoto, è stato trovato in giardino, con ancora le mani e gli abiti intrisi di sangue e qualche lieve ferita riportata.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 42enne voleva lasciare da mesi il compagno, ma lui si opponeva, temendo anche che la bambina nata dalla relazione gli venisse portata via. Ieri, all’ennesimo rifiuto di ricominciare, ha afferrato dei coltelli da cucina e ha aggredito la compagna alle spalle. Dalla foga utilizzata per colpirla, la lama dei coltelli è fuoriuscita dal manico. Il romano è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La donna è stata trasportata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico.