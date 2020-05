Donna defeca sulle scale mobili della fermata della metro: il video finisce in rete

Scene di ordinario degrado all'interno di una fermata della metropolitana a Milano. In pieno giorno una donna ha deciso di fare i propri bisogni fisiologici proprio davanti all'ingresso di una delle scale mobili che portano verso l'esterno. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Teatro dell'episodio è la stazione di Porta Venezia, sulla linea rossa M1. I fatti sono avvenuti sabato 2 maggio e il video è stato diffuso dalla pagina Facebook tranvieri di Milano. Il commento dell'operatore Atm è sufficiente per capire la sua sorpresa: "Ottimo direi. Una bella 'pisciatina' e una bella 'cagata' sulla scala mobile esterna, ci stava proprio bene. Ma che c... di schifo". La donna, con tanto di mascherina sul viso per proteggersi dal coronavirus, arriva davanti alla scala e senza remore si china in avanti e fa quel che deve. Poi usa una maglia che portava sulle spalle come carta igienica, abbandona tutto sul posto e va via.

"E poi si pretende una Milano pulita e civile con questa gente nonostante i bagni siano a 50 metri. E no, un bel bisogno in mezzo alla scala mobile in pieno giorno. Tanto in emergenza covid-19 non c'è nessuno. Pazzesco!", scrivono sulla pagina Facebook.