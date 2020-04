Loredana Stupazzoni fatta a pezzi, arrestata la figlia: tutti i punti oscuri del giallo

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire in una vicenda che ha sconvolto un intero quartiere nella città della Lanterna. E' stata arrestata dalla Squadra mobile di Genova per soppressione di cadavere G.S., la donna di 37 anni che ha ammesso di aver fatto a pezzi la madre di 63 anni nella sua abitazione di via Bertuccioni, nel quartiere genovese di Marassi.

La donna, che ieri mattina si era presentata in questura dichiarando di aver trovato la madre impiccata in casa e di averla poi tagliata a pezzi, è anche indagata per omicidio. Ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stato il gip Riccardo Ghio. La 37enne, che ha confessato di aver smembrato il corpo della madre negando però di averla uccisa, nel novembre scorso aveva tragicamente perso il figlio di 4 anni Secondo il racconto di alcuni vicini di casa, le due donne, madre e figlia, litigavano frequentemente.

I resti della donna, la 63enne Loredana Stupazzoni, che aveva lavorato in passato come bidella, sono stati trovati in alcune buste e in un secchio: ora gli inquirenti dovranno indagare e verificare se sia stata uccisa dalla figlia oppure se la 37enne abbia "solo" tagliato a pezzi la madre, dopo averla trovata morta. Non è chiaro a che data risalga il decesso, la figlia avrebbe aspettato alcuni giorni prima di andare dalle forze dell'ordine.