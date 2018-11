Travolta mentre cerca di attraversare l'autostrada: dramma all'alba

Drammatico incidente sull'Autostrada A1 a San Giuliano, vicino a Milano: una donna è stata travolta e uccisa mentre cercava di attraversare a piedi nel tratto tra il bivio con la tangenziale ovest e San Giuliano Milanese in direzione nord. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari, oltre al personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Cadavere dilaniato sull'autostrada

Il cadavere era dilaniato, al punto che gli operatori del 118 arrivati sul posto in un primo momento non sono stati in grado di capire se si trattasse di un uomo o una donna. Solo i successivi approfondimenti hanno permesso di comprendere che la vittima era una donna.

Il dramma sarebbe avenuto all'alba di mercoledì, attorno alle 5. Per la vittima non c'era nulla da fare. Alcune corsie dell'autostrada sono state chiuse al traffico a lungo - altezza Ikea a San Giuliano - per permettere i rilievi.