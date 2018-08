Giallo nella notte: anziana investita più volte con un'auto rubata

L'hanno investita più volte, schiacciata contro la saracinesca di un garage e poi sono fuggiti. Una notte da incubo la scorsa sera nel quartiere Balduina, a Roma, come scrive Mauro Cifelli su RomaToday. La donna, un'anziana di 70 anni, è stata lasciata gravemente ferita in strada, a via Cesare de Fabritiis. Le sue urla hanno allarmato i residenti, mentre l'auto - una Opel Astra - si allontanava a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118, che ha trasportato la 70enne, residente proprio in via de Fabritiis, al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in gravi condizioni.

Auto data alle fiamme poco distante

Mentre militari e soccorritori arrivavano in via de Fabritiis è divamapato poi un incendio poco distante, alla fine di una strada chiusa da una sbarra in direzione via Valle Aurelia. Giunti sul posto i carabinieri hanno quindi trovato l'Opel Astra che poco prima aveva investito la donna avvolta in una palla di fuoco. Sul luogo dell'incendio sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. L'auto è risultata poi essere rubata.

Giallo a Balduina

L'anziana è stata sottoposta nella notte ad un intervento per ridurre le fratture causategli dall'investimento, in particolar modo al bacino. Impossibilitata a parlare con gli investigatori, sul caso indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale, che non escludono nessuna ipotesi e hanno già ascoltato i testimoni.