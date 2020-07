Cade dal balcone mentre sistema le zanzariere: morta giovane mamma, lascia quattro figli

Una giovane mamma è morta a Monale, piccolo comune in provincia di Asti, dopo una caduta dal secondo piano di una palazzina. Il volo di 10 metri non ha lasciato scampo alla vittima, un 29enne di origini libiche e madre di quattro figli. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si è trattato di una tragedia.

Asti, cade dal balcone di casa: morta una giovane donna

Secondo l’ANSA, la donna stava sistemando delle zanzariere sul balcone di casa quando ha perso l’equilibrio ed è caduta al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La vittima lascia quattro figli di 8, 6, 4 e 2 anni che erano in casa al momento della tragedia.

Una tragedia simile pochi giorni fa a Oristano

Pochi giorni fa un incidente simile è avvenuto in un villaggio del litorale di Narbolia, in provincia di Oristano. Una donna di 42 anni, Stefania Piras, ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone del primo piano della sua abitazione. La 42enne avrebbe perso l'equilibrio mentre era intenta a scuotere la tovaglia e il parapetto del balconcino ha ceduto.