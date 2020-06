Tragedia nel cortile di casa, il marito parte e investe la moglie: lei muore incastrata sotto l'auto

Una donna di 48 anni è morta ieri sera a Corteolona (Pavia) dopo essere stata travolta dall'auto guidata dal marito. La vicenda è ancora tutta da ricostruire. La tragedia sarebbe avvenuta dopo una lite. L'uomo, che al momento risulta indagato per omicidio colposo, afferma che si è trattato di una tragica fatalità. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il dramma si è consumato nel cortile dell'abitazione dei due coniugi, dopo che i due avevano litigato. In casa c'era il loro figlio di dieci anni. Il marito, 57 anni, è stato sentito in caserma per buona parte della notte tra venerdì e sabato.

Incidente a Corteolona (Pavia), muore investita dall'auto del marito

In base a quando ricostruito dai carabinieri, l'uomo al culmine della discussione sarebbe uscito di casa per salire in auto. La moglie lo avrebbe seguito e a quel punto lui avrebbe innestato la marcia partendo e travolgendola. "Non l'ho vista" si è giustificato il 57enne ancora in stato di choc.

Quando poi si è accorto di averla investita si è fermato e ha cercato di soccorrerla. Ma il corpo della donna era incastrato sotto l'auto e nonostante l'intervento del 118 non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla vicenda.