Il forte vento scoperchia le case: morta una donna colpita da pezzi di tetto

Tanti danni e purtroppo una vittima a causa delle forti raffiche di vento che in queste ore stanno sferzando la provincia di Sondrio. A Traona, in via Valeriana Vecchia, una donna è morta questa mattina colpita da alcuni frammenti caduti da un tetto di una casa scoperchiata dal vento. La vittima aveva 77 anni. Le condizioni della pensionata sono apparse subito disperate: vani purtroppo i soccorsi del personale medico.

Donna morta a Traona, Sondrio: colpita da pezzi di tetto di una casa

I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e il 118 con l'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Caiolo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Il vento forte sta soffiando su una vasta area nei pressi della zona dell'incidente, provocando pesanti disagi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore. Come comunicato dalla Protezione Civile, oggi c'è allerta arancione per il vento: forti correnti in quota da nordovest sulla regione Lombardia. Le zone maggiormente interessate sono quelle della Valchiavenna, dei Laghi e delle Prealpi Varesine, del Lario e delle Prealpi Occidentali.