Si rompono le acque: donna partorisce in taxi grazie ad una vigilessa

Le si sono rotte le acque mentre attraversava piazzale Roma, a Venezia. Erano le 20 di lunedì quando una donna incinta si è trovata in difficoltà ed è stato grazie alla prontezza di un'agente della polizia municipale che tutto si è concluso per il meglio.

La vigilessa, Simona Boscolo, si è precipitata in soccorso della neo mamma e, seguendo le indicazioni che le dava al telefono l'operatore del 118, l'ha aiutata a partorire un bellissimo bambino.

Donna partorisce in taxi a Venezia

La donna, di origini straniere, è stata fatta accomodare all'interno di un taxi. Nel frattempo, è stato attivato il 118 ma non c'era più tempo. Era necessario intervenire subito e l'agente non ci ha pensato due volte, improvvisandosi levatrice. Grazie al suo aiuto, la mamma ha partorito il piccolo distesa sul sedile del taxi e la vigilessa si è presa cura del neonato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando i soccorritori sono giunti a piazzale Roma, la neo mamma è stata accompagnata all'ospedale.

Nella foto qui sotto, piazzale Roma a Venezia