Resta incastrata con la testa tra auto e casello: per liberarla arrivano i vigili del fuoco

Una storia che ha dell'incredibile quella avvenuta a Desenzano (Brescia): una donna di 67 anni è rimasta incastrata con la testa nella portiera della sua auto al casello dell'autostrada A4.

La donna stava pagando il pedaggio quando le sono cadute in terra alcune monetine. Ha aperto la portiera per raccoglierle, allungando il braccio verso l'asfalto. In quel momento, però, le è scivolato il piede sull'acceleratore e l'auto è avanzata di alcuni centimetri. Il movimento ha fatto sì che la testa restasse incastrata nel montante della portiera, a sua volta bloccata dal guardrail del casello.

Per liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spostare il veicolo senza mettere a rischio la salute dell'automobilista. Per farlo hanno dovuto utilizzare dei cuscini pneumatici inseriti tra l'auto e il guardrail, in modo da evitare pericolose oscillazioni durante lo spostamento.