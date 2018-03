Accompagna la figlia, mamma uccisa davanti ad una scuola elementare

Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nella mattinata di oggi, lunedì 19 marzo, a Terzigno, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata raggiunta da un colpo di pistola dopo aver accompagnato la figlia a scuola, in via dei Pini. Le hanno sparato davanti ad una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la 31enne ha accompagnato la figlia all'interno dell'istituto scolastico. All'uscita si è attardata a discutere con un uomo, che poi avrebbe estratto una pistola e sparato un solo colpo prima di allontanarsi a bordo di uno scooter grigio.

Il fatto si è verificato dopo una decina di minuti dall’inizio delle lezioni, quindi nessun bambino ha assistito alla scena. Si sta ricostruendo quello che è accaduto anche con l’aiuto di alcune testimonianze. La donna è incensurata.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato.

