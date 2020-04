Milano, "due donne molestate nel sottopasso": arrestato un 22enne

Avrebbe molestato due donne in due giorni, tra sabato 18 e domenica 19 aprile. Un senzatetto di 22 anni, di origini nieriani, è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di violenza sessuale. I fatti sarebbero avvenuti nel sottopasso che collega via Duprè alle vie Govone e della Pecetta, in zona Ghisolfa.

Dopo aver ascoltato il racconto delle vittime, gli agenti si sono mossi per cercare di bloccare il giovane, che gravitava spesso nel quartiere, in particolare, nei pressi del sottopasso teatro delle due violenze sessuali. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno contribuito a identificare il 22enne, che dopo ciascun agguato era riuscito ad allontanarsi dalla zona.

Martedì è stato rintracciato dai poliziotti in viale Monte Ceneri. Era da giorni che le volanti e gli uomini della squadra investigativa setacciavano il territorio per ritrovarlo.