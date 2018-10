L'ambulanza non arriva: dottoressa aggredita e presa a schiaffi

Un grave episodio di violenza si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 15 ottobre, per le strade di Foggia, in Puglia. Una dottoressa in servizio alla Asl è stata aggredita durante le operazioni di soccorso in merito a un sinistro avvenuto ieri pomeriggio alla periferia nel capoluogo dauno.

La donna, giunta sul posto a bordo di un'automedica proveniente da Manfredonia e valutate le condizioni del ferito, aveva chiesto l'intervento di un'ambulanza ma quando dalla centrale operativa le è stato riferito che in quel momento non c'erano mezzi disponibili - nonostante la vittima sollecitasse l'immediato intervento - gli animi si sono surriscaldati e alcuni dei presenti, forse parenti, hanno reagito con violenza, invitando la donna ad accelerare le operazioni.

Una persona le avrebbe tirato uno schiaffo allo zigomo rompendole anche gli occhiali, mentre l'altra l'avrebbe strattonata e le avrebbe strappato di mano lo smartphone lanciandolo sull'asfalto.

