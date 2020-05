Abusi sessuali su minori in cambio di droga: arrestato commerciante

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver ottenuto atti sessuali da ragazzini in cambio di dosi di stupefacente. La vicenda a Saronno, in provincia di Varese.

Il 49enne deve rispondere di diversi capi di imputazione, tra cui violenza sessuale su minori, detenzione di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di droga. L'uomo era già stato arrestato nel 2018.

Secondo l'accusa, come riporta MilanoToday, negli ultimi tre anni il 49enne avrebbe attirato i ragazzini nel suo appartamento dopo averli adescati nel suo negozio di accessori e abbigliamento per giovani situato in centro, per poi abusarne in cambio di dosi di marijuana. In alcuni casi avrebbe usato anche i social. Se qualcuno dei ragazzini rifiutava di concedere prestazioni sessuali, l'uomo faceva leva sul debito maturati con la droga. Tra le vittime anche un ragazzo affetto da problemi psichici.