Eroina custodita nella Bibbia: arrestata una coppia

La droga era nascosta in una copia della Bibbia. "Protezione divina" che non è bastata a evitare l'arresto a una coppia. Succede a Sassari. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato C.P., 19enne nigeriano, e O.P., 23enne sua connazionale, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo di routine in una via del centro storico, i militari hanno fermato l'uomo, trovandogli addosso 5 grammi di eroina. La successiva perquisizione all'interno dell'appartamento in cui vive con la compagna O.P. ha permesso di recuperare 28 grammi di eroina, 19 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina e una sostanza utilizzata per tagliare la droga.

Trovato anche un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento delle sostanze, oltre alla somma di 3800 euro in contanti. Buona parte della droga era proprio all’interno di una Bibbia, tenuta sul comodino in camera da letto. Droga sequestrata e giornata finita in manette per la coppia: sono stati accompagnati al carcere di Bancali, alle porte della città.