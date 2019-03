Trova droga nello zainetto del figlio e lo trascina dai Carabinieri

Momenti di stupore tra i Carabinieri della Caserma di Carpi quando presso gli uffici della locale Compagnia si è presentato una 46enne insieme al figlio 18enne.

La signora ha spiegato che mentre rassettava la camera da letto del figlio aveva scoperto nel suo zaino quattro involucri, contenenti ciascuno un grammo di hashish.

La donna non ha esitato a trascinarlo con sè di fronte agli uomini dell'Arma chiedendo anche che i militari perquisissero l'abitazione di famiglia per scoprire se il ragazzo nascondesse altra sostanza stupefacente.

Il giovane non è stato denunciato penalmente, ma "semplicemente" segnalato alla Prefettura come assuntore, cosa che comporterà per lui un percorso di recupero.

La mamma, particolarmente intraprendente, si è spinta anche oltre e ha chiesto ai militari di poter andare presso l’istituto scolastico frequentato dal figlio per tenere conferenza sul tema del consumo di droghe, portando la sua testimonianza.