Cocaina e bella vita: fatturavano 100mila euro al mese, soldi nascosti nel lettino del figlio

In casa avevano cocaina per almeno 20mila euro più altri 35mila euro in contanti. Ma quelli erano "spiccioli": con la droga che vendevano facevano talmente tanti soldi da potersi permettere di non lavorare, vivendo di spaccio e facendo la bella vita vendendo cocaina per lo più al dettaglio, ma in grandi quantità. Un blitz della polizia locale di Brescia ha sgominato la banda e tre persone sono finite in manette: una bresciana di 48 anni, sposata con un albanese che al momento è all'estero, e due giovani connazionali dell'uomo, di 29 e 32 anni. La donna arrestata aveva appena acquistato un apprtamento di lusso, insieme al marito, e per questo non si esclude la complicità anche dell'uomo.

Pare che la banda riuscisse infatti a movimentare circa 200 grammi a settimana, per un fatturato vicino ai 100mila euro al mese. La base operativa era il loro appartamento in via Ischia. Proprio in uscita da quella casa sono stati intercettati i due giovani complici: in tasca avevano più di mezz'etto di coca e 1500 euro in contanti.

Inevitabile la perquisizione anche in casa della donna, su cui comunque gli agenti della Locale di Brescia gli occhi li avevano già puntati, a seguito di una segnalazione, forse una soffiata. La droga era nascosta nei calzini, sotto il cassettone sotto il letto: in tutto ne sono stati sequestrati più di 80 grammi, oltre a vari telefoni cellulari utilizzati probabilmente per l'attività illecita.

Altro appartamento, altra perquisizione: a Borgosatollo sono stati invece sequestrati ben 33mila euro in contanti, soldi considerati il provento dello spaccio e che erano stati nascosti nel materasso del lettino del figlio ancora piccolo di uno degli arrestati, il 29enne. Dormiva beato, ignaro di riposare su un letto di soldi sporchi.

La notizia su BresciaToday