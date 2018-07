Due ragazzi inghiottiti dalla corrente del fiume Po

Le speranze sono svanite con il passare delle ore. Due 17enni di Soragna (Parma) sono stati inghiottiti dalla corrente del fiume Po

Zakaria Sabbar e Moretall Seck, due amici, sono annegati nel Po nel pomeriggio di domenica 1° luglio.

Due ragazzi annegati nel Po a Soragna

Con altri amici, i due ragazzi si erano recati allo spiaggione di Coltaro, che si raggiunge percorrendo una strada sterrata della centrale via Roma. Una domenica al fiume, una giornata di relax.

Durante un bagno nelle acque del Po il gruppo di amici si è trovato in difficoltà. Zakaria e Moretall non sono più riemersi: in base alle prime ricostruzioni Zakaria ha tentato di aiutare l'amico dopo essersi liberato dalle correnti. E' tornato indietro per lui, nonostante fosse già in una situazione di sicurezza: non è riuscito a raggiungerlo ed è annegato anche lui.

I corpi non sono stati ancora trovati

Le operazioni di ricerca dei corpi nella tarda serata di ieri non avevano ancora dato esito: i corpi non sono ancora stati trovati. Una tragedia per tutta la comunità di Soragna, dove i due ragazzi erano cresciuti, per i compagni di classe dell'Itis di San Secondo e per quelli di Formafuturo, oltre che per i compagni di squadra di Moretall, che giocava nel Fontecalcio.