Crolla a terra in conferenza stampa: giornalista muore colpito da un infarto

Aveva 77 anni Edmondo Bertussi: si è accasciato a terra, colto da infarto, durante una conferenza stampa. E' morto così, mentre faceva il lavoro che amava tanto, il giornalista. Bertussi, storica firma del giornalismo bresciano, è stato per tanti anni corrispondente per l'alta Valtrompia (e non solo) per il quotidiano Bresciaoggi. Abitava a Marcheno con la moglie Maria Luisa: erano sposati da una vita. La tragedia si è consumata subito dopo la conferenza stampa di presentazione del libro (e del progetto) della “Valle dei Sogni”, nella sede della Comunità Montana di Gardone Valtrompia e sotto gli occhi attoniti dei presenti: si è accasciato a terra all'improvviso, mentre ancora si brindava alla buona riuscita dell'evento, colto da un infarto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo.

Quanto accaduto in conferenza stampa ha sconvolto non solo i presenti, ma tutta la comunità bresciana. Una carriera gloriosa, una passione mai doma: Edmondo Bertussi è stato tra i primi in valle a guadagnarsi la tessera di giornalista. Seguiva tantissimi paesi, dalla montagna alla pianura: raccontava della vita quotidiana di frazioni e quartieri, dell'attività politica, di sogni e progetti, di cronaca nera. Un cronista a tutto tondo, che per tanti sarà difficile dimenticare.

Suo padre, al quale è intitolata la scuola media del paese, era partigiano ed è stato trucidato durante la Resistenza. Bertussi faceva il giornalista a tempo pieno, da quando era andato in pensione. Prima aveva lavorato a lungo in banca, nel gruppo Cab (che poi sarà Ubi) e nelle filiali di Gardone, Tavernole, Collio e Villa Carcina. Anche gli ex colleghi lo ricordano con affetto. Lascia la moglie e tre figli. Lunedì i funerali.