Elena ha 14 anni ed è scomparsa, la telefonata alla mamma: "E' roba nostra, non la vedi più"

Elena, ragazzina di 14 anni di Pioltello (Milano), è scomparsa dalla mattina del 14 gennaio scorso. Era uscita di casa per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivata. E nessuno dei suoi compagni l'ha vista fuori dall'istituto. Da quel giorno i suoi genitori non hanno avuto più sue notizie e per ora sono caduti nel vuoto tutti gli appelli. Ma stando a quanto raccontato dalla madre Carmen ieri sera a "Chi l'ha visto?", qualcuno che si è messo in contatto con loro c'è stato. Quello stesso giorno, infatti, la mamma e il papà di Elena hanno ricevuto una telefonata da un uomo misterioso che ha detto: "Non ti preoccupare per tua figlia, tua figlia è da me. E' roba mia e basta, non te la posso portare più".

Ragazzina scomparsa a Pioltello: la telefonata alla mamma di Elena

Dopo l'intervento del padre della 14enne, i genitori sarebbero riusciti ad ottenere un appuntamento a Mortara per "riavere" la piccola: a quell'incontro, però, "non si è presentato nessuno", ha raccontato Carmen. I carabinieri, sempre stando a quanto riferito dalla donna, hanno anche già rintracciato il proprietario della scheda dalle quale sono partite le telefonate: si tratterebbe dello zio di un ragazzo che è sospettato di essersi allontanato con Elena. Ma della giovane al momento si sono perse tutte le tracce.

Contattato dal giornalista di "Chi l'ha visto?", l'uomo misterioso ha giurato di non sapere dove sia la 14enne e ha spiegato di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa. Durante un'altra telefonata, però, qualcuno aveva detto alla mamma di Elena: "Anche se mi faccio 30 anni di galera devi scordarti di tua figlia".

"Chi l'ha visto?": minacce alla famiglia di Elena, ragazzina scomparsa a Pioltello