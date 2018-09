Elude il casello per 1.400 volte: ha usato il "trucchetto della targa"

Era riuscito ad eludere il pagamento al casello autostradale per 1.378 volte, approfittando di una moto con targa straniera. Un comportamento che aveva insospettito gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, nel napoletano, che negli ultimi mesi avevano registrato un incremento del mancato pedaggio ai caselli delle piste Telepass ad opera di conducenti di veicoli muniti di targa straniera.

Il 'trucco' della targa

La tecnica è sempre la stessa, ossia quella di approfittare dell’apertura della sbarra posta a protezione della pista, seguendo o anticipando il passaggio di un’autovettura munita di regolare apparato Telepass. In questo caso, l'uomo lavorava per una ditta che aveva in concessione un motorino con targa bulgara.

Il 'furbetto' di Fuorigrotta

L’ultimo caso accertato dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, a Napoli, è stato registrato nella giornata di lunedì ove un motociclo, con targa bulgara ed in uso ad una società di telefonia, è riuscito ad eludere per ben 1378 volte il pagamento del pedaggio autostradale. I poliziotti, infatti, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, ai caselli Vomero, hanno assistito al passaggio del “furbetto” di turno. Identificato e denunciato un 51enne di Casalnuovo di Napoli, sorpreso alla guida e fermato quasi nell’immediatezza dai poliziotti, che è risultato uno dei cinque titolari della società che aveva la disponibilità del motociclo Yamaha XC 300.

La sanzione

Gli agenti, oltre a contestare l’infrazione commessa, hanno multato l’uomo con una multa dell’importo di 422 euro, ridotta a 295,40 a seguito di pagamento immediato. Sono in corso ulteriori indagini della Polizia Stradale, volte ad identificare gli altri conducenti del motoveicolo che, da un primo esame, in media, era solito transitare in tangenziale per ben 8 volte al giorno, senza mai effettuare il pagamento.