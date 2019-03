Emanuele Cecconi è scomparso, l'appello della famiglia: "Aiutateci a ritrovarlo"

Emanuele Cecconi ha 81 anni ed è scomparso da Olmo, Perugia. Le ricerche per ritrovarlo proseguono incessanti. L'anziano è stato visto per l'ultima volta al distributore Aquila di Strozzacapponi. Poi più niente, finché la sua auto non è stata rinvenuta in località Cipolla, nella campagna di Ficulle.

Emanuele Cecconi scomparso a Olmo, Perugia: l'appello del figlio

Nelle scorse ore, c'è stato il ritrovamento del marsupio nero - descritto anche dai familiari nei ripetuti appelli rivolti a chiunque avesse potuto vedere l’anziano -, i suoi documenti e soldi. Ma dell'anziano Emanuele Cecconi ancora nessuna traccia. Le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri, personale del Soccorso alpino e Protezione civile proseguono senza sosta.

Intanto il figlio rilancia un nuovo appello: "Oggi è oramai una settimana che mio padre manca da casa, aiutateci a ritrovarlo! Emanuele ha 81 anni, al momento della scomparsa indossava scarpe da ginnastica di colore grigio scuro, jeans neri, giaccone nero e una maglia a collo alto di colore rosso, non ha con sé né documenti né soldi, potrebbe essere confuso e disorientato. Chiunque abbia notizie ci contatti o si rivolga alle forze dell'ordine".