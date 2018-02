Tragico schianto in scooter, Emanuele muore a 16 anni

Tragico incidente stradale a Palermo in via Libertà: è morto Emanuele Di Miceli, aveva 16 anni.

Incidente stradale, è morto Emanuele Di Miceli

Il giovane in sella al suo scooter è schiantato contro un palo intorno all'una e mezza di notte, all’altezza del civico 175, nei pressi del tratto all'altezza di via Ugdulena.

Vani i soccorsi da parte dei sanitari del 118: il giovane è stato trasportato d'urgenza a Villa Sofia in condizioni disperate, dove è morto all'alba, senza che i medici potessero far nulla per salvarlo.

Il sogno di Emanuele Di Miceli era quello di diventare un calciatore: militava negli allievi regionali della Vis Palermo. Le indagini sono affidate alle polizia municipale che sta anche visionando alcune telecamere della zona per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Resta infatti da capire se nell'incidente sia coinvolto un altro veicolo.