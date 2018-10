Emanuele e Valerio, due fratelli e un tragico destino

Labico, piccolo paese a sud di Roma, prega per Emanuele Frijia. Il ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell'Umberto I a Roma, dopo il drammatico incidente di martedì notte nei pressi del Valmontone Hospital, è il fratello maggiore di Valerio, il giovane morto sotto un treno a metà gennaio. Una morte assurda che dopo circa un anno ancora non trova una spiegazione razionale, scrive FrosinoneToday. Per chiedere di fare chiarezza su questa vicenda, Emanuele aveva anche organizzato una fiaccolata per le strade del paese.

Oggi Emanuele è ricoverato in gravi condizioni, dopo l'incidente avvenuto sulla strada che collega i comuni di Valmontone e Artena. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi e dopo il primo ricovero nell’ospedale di Palestrina è stato trasferito nella notte all’Umberto I di Roma dove ora si trova in terapia intensiva.

Tanti quelli che si chiedono come possa la sfortuna accanirsi contro una stessa famiglia nel giro di pochi mesi.

In un post su Facebook del 26 luglio scorso (giorno del 16esimo compleanno di Valerio), Emanuele si chiede come sia possibile che lui non ci sia più: "Tu ora non ci sei più. Sono passati più di sei mesi e la tua mancanza diventa sempre più grande. Come si fa a convivere col pensiero di non vedere più tuo fratello per il resto della tua vita? La mia vita, quella di papà e di mamma sono cambiate radicalmente e ancora non sappiamo perché e come può essere successo. La cosa che fa più male e non vederti crescere insieme a me. Oggi avresti compiuto sedici anni fra un pò avresti cominciato a guidare e io potevo essere per te un ottimo maestro. Fra tre anni dovevi affrontare l'esame di maturità e ovviamente da fratello maggiore ti avrei aiutato. Invece tutto si è fermato maledettamente il 13 gennaio 2018. Il tuo zaino di scuola ha ancora i libri dentro, il tuo letto è ancora fatto, l'ultima sigaretta te l'ho lasciata sopra la tua scrivania. Ancora non mi rassegno al fatto che non tornerai mai più".