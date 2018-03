Travolto dalla valanga, Emiliano muore dopo una settimana

Ha lottato fino all'ultimo, ma nella scorsa notte il suo cuore ha smesso di battere. E' morto Emiliano Versino di Balangero (Torino), era stato travolto una settimana fa dalla valanga a Pian Benot di Usseglio. Era ricoverato all'ospedale Cto di Torino. Sciava con un amico fuori pista – vicino al comprensorio di Pian Benot – in una zona vietata, quando si è staccata l’imponente massa di neve che lo ha travolto.

È morto Emiliano Versino

L'imprenditore 35enne era conosciuto in zona. E' deceduto per le conseguenze dell'arresto cardiaco che aveva riportato restando per 30 minuti sotto un metro di neve con il cuore fermo. Lascia la moglie Barbara e una figlia piccola. I familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi.

Era il titolare della Biver

Versino era noto nell'ambiente dell'imprenditoria del settore metalmeccanico in quanto era il titolare della Biver di Venaria Reale, produttrice di componentistica per auto. Al momento dell'incidente Versino si trovata con un amico che faceva snowboard. La notizia su TorinoToday