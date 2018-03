Malore in vacanza con gli amici, Enrico Grespan muore a 36 anni

Un malore in vacanza, così è morto Enrico Grespan, orignario di Vascon di Carbonera, nel Trevigiano.

Malore in Sardegna

Il 36enne soggiornava in un bed and breakfast non lontano da Oristano, in Sardegna, insieme ad alcuni amici.

La morte risale a due notti fa. Quando la proprietaria del b&b non l'ha visto per colazione, ha bussato alla porta della sua camera e fatto la tragica scoperta: Grespan è stato trovato a letto privo di vita.

Un infarto ha ucciso Enrico Grespan

Un arresto cardiocircolatorio sarebbe la causa del decesso. Alcuni familiari sono già volati in Sardegna.

Grespan era responsabile commerciale della "Sicurblok" di viale della Repubblica a Treviso. La notizia è piombata a Vascon e alla "Sicurblok" nella mattinata di ieri, gettando nello sconforto i genitori, il fratello e le decine di amici che ora lo piangono.