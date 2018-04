Auto si schianta contro bus: è morto Enrico Molari

Le foto dei vigili del fuoco destano impressione: l'auto è ridotta a un ammasso di lamiere contorte. Tragico incidente stradale mercoledì pomeriggio in via Vigonovese, nel territorio del comune di Padova al confine con quello di Saonara, poco prima di via Gorizia: morto Enrico Molari, 54enne di Fossò.

Morto Enrico Molari

In base a una prima ricostruzione una Lancia Beta Montecarlo sarebbe andata a scontrarsi frontalmente contro l’autobus della linea 15, carambolando poi sull'altro lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno estratto a fatica il guidatore dalle lamiere, e i medici del Suem, ma nonostante i tentativi di rianimazione Molari è deceduto. Nessun passeggero del bus è invece rimasto ferito.

Si indaga sulle possibili cause dello schianto: forse un improvviso malore, forse un guasto meccanico. In poco tempo la notizia è rimbalzata a Fossò, dove la vittima, funzionario di banca alla filiale Antonveneta di Padova, viveva con la compagna. Si sarebbero dovuti sposare a breve. Cordoglio in paese, la morte di Molari ha scosso l'intera comunità.

La notizia su PadovaOggi