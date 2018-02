Erdogan a Roma, Capitale blindata: allerta nella Green Zone

Capitale blindata in vista dell'arrivo di Erdogan. L'atterraggio del premier turco a Fiumicino è previsto per le ore 20 di domenica 4 febbraio. Prima di tornare in Turchia nella serata di lunedì, Erdogan ha in programma alcuni incontri istituzionali in Vaticano e a Palazzo Chigi. Tante le misure di sicurezza messe in atto per far fronte alla visita ufficiale del presidente della Turchia: una visita che avrà la durata di 24 ore. Massima allerta a Roma soprattutto nella green zone.

Il programma della giornata: da Papa Francesco al premier Gentiloni

Nella mattina di lunedì 5 febbraio l’incontro con Papa Francesco alle 9.30 in Vaticano, da qui il trasferimento presso l’hotel di via Veneto per poi incontrare il presidente Mattarella a pranzo intorno alle ore 13.00. Ancora un ritorno in albergo e poi un nuovo incontro: questa volta a Palazzo Chigi con il premier Gentiloni. La “vacanza romana” di Erdogan si concluderà con una cena insieme ad alcuni imprenditori italiani presso l’Hotel Excelsior prima di rimettersi in viaggio per Fiumicino alla volta di Istanbul.

Le misure di sicurezza

Tanti gli agenti in campo per garantire la sicurezza. 3500 gli uomini impegnati nelle bonifiche e nei controlli disposti nell'arco delle 24 ore di visita di Erdogan, con lui sono attesi anche la moglie ed alcuni ministri turchi. Si mira a garantire la massima protezione del presidente turco e ad elevare ulteriormente gli standard di prevenzione antiterrorismo; prioritario è garantire eventuali forme di dissenso esclusivamente in una cornice di legalità.

Green Zone

Come in occasione delle misure di sicurezza adottate nella Città Eterna in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma anche in questa occasione a Roma è stata delineata un'ampia area di sicurezza denominata "Green Zone".

Un'area che sarà totalmente sottratta alle pubbliche manifestazioni per le giornate di domenica e lunedì. Questa area sarà interessata da capillari servizi di polizia, sia con funzione di osservazione che di immediato intervento in caso di iniziative non preavvisate.

