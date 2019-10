All'esame della patente con la felpa "tecnologica": finisce male

Convinto che nessuno l'avrebbe scoperto, si è presentato all'esame di teoria per la patente di guida indossando una felpa "tecnologica" ma le sue manovre non sono sfuggiti a chi doveva controllare e per lui non è andata bene.

L'aspirante patentato, un cittadino pakistano di 30 anni, richiedente asilo e regolarmente soggiornante nel ravennate, si è presentato alla Motorizzazione per sostenere l'esame con una felpa alla quale era stato fatto un piccolo foro all’altezza del petto e che all'interno nascondeva un telefono cellulare fissato in modo che la fotocamera fosse posizionata in corrispondenza del foro. A completare l’attrezzatura un mini trasmettitore e un micro auricolare inserito nell’orecchio. Con questo kit poteva avvalersi di un “suggeritore esterno”, in grado di vedere attraverso la videocamera del telefono i quiz che venivano sottoposti e suggerire tramite auricolare la risposta corretta.

Il trucco della felpa non è riuscito: beccato

Il servizio di appostamento e monitoraggio è stato effettuato da parte degli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Rimini, che con discrezione hanno sorvegliato lo svolgimento della prova e al termine hanno sottoposto il soggetto a un controllo che ha permesso di “svelare” il sistema fraudolento. L’uomo, oltre alle apparecchiature elettroniche nascoste nella felpa, aveva inserito all’interno dell’orecchio un micro auricolare per la cui estrazione è stato necessario l’utilizzo di una pinzetta in possesso del 30enne.

Sono ora in corso accertamenti per individuare eventuali complicità di terze persone e in particolare l’identità del possibile “suggeritore”, mentre l’autore del fatto, che ovviamente si è visto invalidare l’esame sostenuto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.