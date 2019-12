Esce dal carcere e ruba un'auto per tornare a casa: le immagini

Appena uscito dal carcere di Ivrea, in provincia di Torino, ha rubato un'auto parcheggiata nei pressi dell'adiacente area di servizio, per rientrare nella sua abitazione di Rivarolo Canavese. Una gazzella dei Carabinieri della locale Compagnia lo ha intercettato, a bordo della Twingo rossa rubata, lungo la Strada provinciale 565, e lo ha inseguito. Ne è scaturita una rocambolesca fuga che si è protratta per diversi chilometri, attraversando diversi centri abitati.

Esce dal carcere e ruba un'auto per tornare a casa: arrestato

L'uomo, 28 anni, disoccupato, pregiudicato, giunto all'altezza di Castellamonte ha urtato leggermente contro un muretto posto sul ciglio della strada, abbandonando il mezzo e provando a dileguarsi anche a piedi. E' stato però raggiunto dai militari dell'Arma che lo hanno bloccato definitivamente. Il Tribunale di Ivrea, dopo aver convalidato l'arresto, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel video qui sotto, le immagini del rocambolesco inseguimento dei carabinieri.