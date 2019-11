Esce da scuola e trova il padre morto in macchina

È uscita da scuola e ha trovato il padre morto in auto. È successo ieri a Empoli, in provincia di Firenze, come racconta l'edizione locale del quotidiano La Nazione.

L'uomo, 53 anni, artigiano nato a Empoli e residente a Capraia e Limite (Firenze), è stato stroncato da un malore mentre si trovava seduto in auto ad aspettare l'uscita da scuola della figlia per poterla poi riaccompagnare a casa. La tragedia in via Val Pusteria, a pochi metri da via Raffaello Sanzio, dove si trova l'istituto scolastico frequentato dalla ragazza.

Una volta raggiunta l'auto, la giovane ha visto il padre accasciato e privo di sensi, e ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto a chi si trovava in strada. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la centrale operativa del 118 Empoli Pistoia ha inviato un'ambulanza e un'automedica, ma tutti i tentativi di rianimare il 53enne sono stati inutili.