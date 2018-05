Si perde in montagna: escursionista trovato morto

Un malore o una caduta accidentale. Sembrano essere queste le possibili cause della morte di un escursionista di Montilibretti trovato senza vita sui Monti Lucretili, in località Prato Favale comune di San Polo dei Cavalieri. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri quando il 41enne non ha fatto ritorno a casa.

Sulle sue tracce immediatamente al lavoro il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio con cinque squadre di terra che hanno ripercorso il sentiero intrapreso in giornata dall'escursionista. La salma è stata rinvenuta a circa 200 metri dalla località Pratone di Monte Gennaro, nel territorio del comune di Palombara Sabina e trasferita in un punto senza vegetazione dove questa mattina è stata prelevata da un elicottero dei Vigili del Fuoco e trasportata al Campo sportivo di Tivoli. Sul posto i carabinieri.

La notizia su RomaToday