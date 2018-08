Il dramma di Esperia: Mariano e Isabella uccisi nel sonno con due colpi di pistola dal padre

Una tragedia che per il momento non trova una spiegazione quella di Esperia, dove un pensionato di 70 anni ha ucciso i due figli nel sonno e poi si è tolto la vita, risparmiando solo la moglie.

Gianni Paliotta ha infatti aspettato che la moglie Filomena De Angelis, 58 anni, uscisse di casa per la passeggiata mattutina, e poi ha messo in atto il suo macabro piano, come ricostruisce Angela Nicoletti su FrosinoneToday.

Tre i colpi di pistola: uno per il figlio 27enne Mariano, uno per la figlia Isabella, 19ene promessa della danza, e uno per sé.

Isabella, gravemente malata ai reni, era riuscita a sopravvivere grazie al trapianto e alla donazione da parte della madre. Mariano, dopo la laurea, era rimasto a Roma dove aveva studiato e trovato lavoro in un laboratorio chimico ed era tornato ad Esperia per la vacanze estive. Paliotta, da quando era in pensione, si dedicava alla politica e alla cura del suo orto.

Il piccolo borgo dei monti Aurunci è sotto shock, per quella che il sindaco ha definito una tragedia inspiegabile. "La nostra comunità è sconvolta", ha detto ai microfoni di FrosinoneToday. Appena poche settimana fa, sempre ad Esperia un uomo di 40 anni aveva ucciso a coltellate il padre di 68 e poi si era costituito.

