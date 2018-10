Il cellulare appoggiato sul letto esplode: neonata rischia di morire

Paura per una neonata in una casa nel perugino, a Ponte San Giovanni. Il cellulare poggiato sul letto è esploso, innescando un principio di incendio, e una neonata di soli tre mesi ha rischiato di morire. Il tempestivo intervento della mamma della piccola, che al momento dell'incendio si trovava in cucina per preparare il biberon, ha praticamente evitato la tragedia.

La madre, come riferisce una nota dell'ufficio stampa dell'ospedale, aveva lasciato il cellulare sul letto ed è stata messa in allarme dal rumore dello scoppio dello stesso. La donna è subito corsa nella stanza dove si trovava anche la nonna della bambina. Le fiamme avevano già avvolto la coperta e il materasso del letto matrimoniale dove si trovava la bambina, ma la donna è riuscita a portare in salvo la piccola.

Scattato l'allarme con richiesta di intervento del 118, bambina e mamma sono state trasportate in ospedale per un principio di intossicazione da monossido di carbonio. La piccola viene tenuta in osservazione dai sanitari della struttura di Pediatria ed i medici di servizio Stefania Ceppi e Edoardo Farinelli hanno proceduto al monitoraggio dell'attività respiratoria. La giovane mamma, di origine nord-africana, da 13 anni residente a Perugia, ha riferito ai carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni intervenuti per un sopralluogo di aver acquistato il cellulare una decina di mesi fa, senza che lo stesso avesse evidenziato problemi di sorta.

