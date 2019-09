Esplode fabbrica di batterie, nube di fumo su Avellino: scatta l'allarme ambientale

Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di una fabbrica a Pianodardine nella zona industriale di Avellino. Lo stabilimento produce batterie per auto. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito, il vicino distributore di benzina e lo snodo del gas metano che fornisce tutto il nucleo industriale.

Non è chiaro se vi siano vittime o persone ferite. Una densa nuvola di fumo avvolge la zona.

Stando alle prime testimonianze raccolte da Avellinotoday ad andare in fiamme è stata la ICS - Industrie Composizione Stampati, fabbrica adiacente allo stabilimento della Denso e ad Irpinia Calcestruzzi. Tanti i cittadini che, via social, stanno inoltre segnalando una grossa nube di fumo che sta rendendo l'aria irrespirabile.

Convocato un vertice in prefettura. Come riferiscono fonti locali il prefetto di Avellino, Maria Tirone, ha dichiarato lo stato di emergenza. Ogni abitazione nelle immediate vicinanze la fabbrica è stata o sarà evacuata.

#Avellino #13settembre 13:15, incendio in un'azienda che produce componenti per batterie d’auto in loc. Pianodardine: cinque le squadre dei #vigilidelfuoco al lavoro nelle operazioni di spegnimento. Intervento in corso pic.twitter.com/0JNZR7JtRb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 13, 2019

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, chiede ai cittadini a rimanere in casa. Dall'amministrazione è partito l'invito, in maniera precauzionale, a non uscire e a chiudere le finestre.

Sul posto anche i tecnici dell'Arpac per valutare le sostanze tossiche rilasciate nell'aria e nell'ambiente circostante.