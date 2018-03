Forti "esplosioni" nell'hinterland di Milano: due caccia hanno rotto il muro del suono

"Avete sentito il boato a Milano? C'è stata un'esplosione?", scrivono in molti. L'hashtag "esplosione" su Twitter ha collezionato un numero incredibile di messaggi. Cos'è successo? Due forti "esplosioni" sono state sentite in tutto il Nord Milano intorno alle 11 di giovedì 22 marzo 2018. I boati, scrive MilanoToday, sono stati sentiti dalla città fino ai confini della provincia di Varese. Tantissime le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, da parte dei testimoni, per segnalare la cosa. In alcuni casi hanno anche tremato i vetri.

Come è stato confermato a MilanoToday da parte della questura e dell'Aeronautica militare, si sarebbe trattato del superamento del muro del suono da parte di due caccia militari, due Eurofighter, partiti dall'aeroporto militare di Istrana nel Trevigiano. I due velivoli, sempre secondo fonti dell'Areonautica, sarebbero stati "autorizzati" a superare Mach 1. La manovra, infatti, sarebbe stata autorizzata per intercettare un aereo di linea francese che, entrato nello spazio aereo italiano col segnale disattivato, avrebbe cambiato repentinamente rotta per cause sconosciute.

I sospetti ricadono sul volo AF671A della Air France che era in volo verso Parigi. Durante la fase di sorvolo della Valle d'Aosta, il velivolo avrebbe compiuto una manovra non prevista. Per questo l'Aeronautica Militare ha fatto partire due Eurofighter per intercettare il volo francese. I jet, partiti dalla base di Istrana vicino a Treviso, per raggiungere l'area hanno accelerato fino a Mach 1 rompendo il muro del suono a bassa quota. Si fa avanti l'ipotesi che il volo Air France che ha causato l'allerta militare sui cieli italiani abbia avuto un problema tecnico ai sistemi radio. L'AF671A potrebbe aver perso il segnale di aggancio alle torri di controllo e per questo ha modificato la rotta compiendo un giro di 360° su Aosta. Il volo partito dall'Isola di Reunion (dipartimento francese nell'Oceano Indiano) è successivamente atterrato alle 12:17 senza conseguenze allo scalo Parigi Orly con quasi un'ora di ritardo.

Il boato è il suono prodotto dal Cono di Mach, generato dalle onde d'urto create da un oggetto che passa a velocità supersonica, cioè oltre la velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. L'Eurofighter Typhoon è un velivolo militare bimotore, con ruolo primario di caccia intercettore. È utilizzato dall'aeronautica militare italiana, dalla Luftwaffe (Germania), Royal Air Force (Regno Unito), e dall'Ejército del Aire (Spagna). Può raggiungere la velocità massima di 2 Mach: 2.495 Km/h.