Esplosione Catania, trovata la lettera dell'anziano morto: "Sono stanco"

E' stata trovata una lettera. Aveva disagi psicologici: era preoccupato sia per le sue condizioni di salute sia per alcuni problemi sul lavoro. Recentemente sosteneva di aver subito "una truffa" nell'acquisto di biciclette.

Catania, tre morti nell'esplosione

Lo avrebbe scritto in una lettera lo stesso Giuseppe Longo, il 75enne morto, il 20 marzo scorso, nell'esplosione del piano terra della palazzina di Catania, dove aveva in affitto le botteghe. L'esplosione ha causato la morte di due vigili del fuoco e altri due sono rimasti gravemente feriti.

La lettera, scrive CataniaToday, è stata trovata nel pensionato dove fino a due giorni prima della tragedia l'uomo andava a dormire la sera: è stata subito acquisita dalla squadra mobile della Questura. Nella lettera l'uomo tratteggia la sua solitudine e dice di essere stanco, scrivendo anche "se mi cercate mi troverete in via Sacchero". Una frase inquietante.

La dinamica della tragedia

E' un elemento in più, importante, forse decisivo, per ricostruire la dinamica della tragedia, e che consoliderebbe la tesi del tentativo di suicidio del 75enne, di cui però nella lettera Longo non scrive mai espressamente. Longo prima della tragica esplosione avrebbe avuto un 'colloquio' con i vigili del fuoco che erano arrivati sul posto, chiamati da un vicino di casa che aveva sentito puzza di gas.

Lo stesso Longo potrebbe avere aperto una delle tre bombole presenti nella stanza, scrive CataniaToday. Lo dovranno chiarire le indagini. Resta da accertare cosa poi abbia fatto da 'innesco' causando l'esplosione che è stata dall'interno verso l'esterno: una iniziativa volontaria dell'uomo oppure un altro evento accidentale non ancora emerso nelle indagini?

