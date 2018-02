Esplosione in un'azienda di trattamento per rifiuti: allarme "chimico" nel Comasco

Una violenta esplosione ha coinvolto in un'azienda a Bulgarograsso in provincia di Como. Il boato, fortissimo, è stato udito a chilometri di distanza, in tutti i Comuni limitrofi e non solo.

L'esplosione è avvenuta in una ditta specializzata nella trasformazione dei rifiuti, la Ecosfera. Diversi operai sarebbero rimasti coinvolti dall'esplosione, ma nessuno sarebbe ferito in modo grave.

Esplosione a Bulgarograsso

Sul posto sono intervenute 5 ambulanze, una automedica da Como e un'auto infermieristica da Olgiate Comasco. Intervenuti anche numerosi vigili del fuoco. C'è grande preoccupazione e apprensione per i cittadini della zona. Non si hanno ancora notizie circa la causa dell'esplosione e la natura della nube di fumo che si è levata alta nel cielo.

Densa nube di fumo in provincia di Como

Come riporta Qui Como alle 13.50 circa un violento boato ha scosso il territorio di Bulgarograsso e dei paesi confinanti, ma il rumore assordante si è sentito per chilometri di distanza, ben oltre ai Comuni limitrofi. Tra la popolazione si è diffusa la preoccupazione e l'ansia. In un primo momento la gente ha pensato si fosse trattato di un terremoto.

Rischio nube tossica

Nelle farmacie della zona numerosi uomini delle forze dell'ordine, compreso gli agenti di polizia locale, hanno acquistato mascherine per proteggere le vie respiratorie.